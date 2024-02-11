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11:41, 11 февраля 2024Мир

В МИД России заявили о подготовке ответа на санкции ЕС против российских алмазов

МИД: Россия исходит из национальных интересов при ответе на санкции ЕС

Фото: Unsplash

Россия исходит из национальных интересов при ответе на санкции Европейского союза (ЕС) против алмазов. Об этом заявил директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников, передает РИА Новости.

«Мы же при принятии решений об ответных мерах на недружественные шаги неизменно руководствуемся задачами эффективного обеспечения национальных интересов нашей страны и устойчивости мировой алмазно-бриллиантовой отрасли в целом», — отметил дипломат.

Он также подчеркнул, что санкции против российских алмазов болезненно скажутся на европейских странах, связанных с мировой алмазной торговлей. В качестве примера Студенников привел Бельгию. По его мнению, страна находится на грани потери рабочих мест и экономических убытков из-за данной меры.

Ранее Евросоюз ввел санкции против крупнейшей компании по добыче алмазов из России. В частности, речь идет об алмазодобывающей компании «Алроса» и ее гендиректоре Павле Маринычеве.

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      Максим Габриелян
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