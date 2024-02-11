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11:36, 11 февраля 2024Интернет и СМИ

В НАТО решили обороняться против России ее же оружием

The Economist: тактика НАТО не позволит защищать каждый дюйм земли стран альянса

Фото: Leah Millis / Reuters

Страны НАТО в случае вооруженного противостояния против России будут обороняться ее же оружием — строительством фортификационных сооружений. Такое решение вопроса защиты земли альянса приводится в материале издания The Economist, журналисты которого подчеркнули несовершенство нынешних тактик НАТО.

«Армии НАТО уже давно предпочитают более эластичную глубокоэшелонированную оборону, при которой силы отступают по мере необходимости и уничтожают противника на более благоприятной местности. Это не позволит защищать каждый дюйм территории НАТО», — говорится в материале.

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Издание констатирует, что в том числе страны Балтии тщательно конспектируют российский опыт, примененный в ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины в 2023 году. Особое внимание привлекла линия Суровикина — колоссальное количество минных полей, траншей, противотанковых заграждений и колючей проволоки.

При этом некоторые опрошенные изданием эксперты полагают, что одна лишь статичная оборона не позволит справиться с российскими бронетанковыми подразделениями в случае реального конфликта. Помимо фортификационных сооружений, защищающейся стороне необходимо будет снизить мощность первого удара по своей территории за счет атаки на российский тыл.

Тем временем экс-президент США Дональд Трамп заявил о планах поощрять атаки Россией стран НАТО, которые не выполняют свои финансовые обязательстве в рамках блока. Об этом он заявил ходе своего предвыборного митинга

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      Олег Давыдов
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