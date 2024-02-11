В России студенты-дизайнеры разработали новый элемент экипировки для бойцов СВО

В Челябинске студенты изобрели новый тип рюкзака для участников спецоперации

Студенты челябинского Международного института дизайна и сервиса изобрели новый элемент экипировки для участников специальной военной операции (СВО). О новинке они рассказали журналистам РИА Новости.

Речь идет о специализированном рюкзаке, способном выдерживать большие нагрузки, например, при переноске боеприпасов. До этого военнослужащие пытались решить проблему самостоятельно, однако придуманные ими рюкзаки быстро рвались, пояснила доцент кафедры дизайна, рисунка и живописи МИДиС Оксана Першина.

Пробный экземпляр разработанного на Урале рюкзака отправили на передовую в ноябре. Бойцы в целом остались довольны новинкой, указав на некоторые недостатки модели. Студенты пообещали внести соответствующие изменения. Сейчас они заняты оформлением патента на изобретение.

Ранее российские военнослужащие в зоне СВО получили новую военную форму. Один из солдат отметил, что новая экипировка повысит качество выполнения бойцами служебных обязанностей.