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12:44, 11 февраля 2024Россия

В России студенты-дизайнеры разработали новый элемент экипировки для бойцов СВО

В Челябинске студенты изобрели новый тип рюкзака для участников спецоперации
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Студенты челябинского Международного института дизайна и сервиса изобрели новый элемент экипировки для участников специальной военной операции (СВО). О новинке они рассказали журналистам РИА Новости.

Речь идет о специализированном рюкзаке, способном выдерживать большие нагрузки, например, при переноске боеприпасов. До этого военнослужащие пытались решить проблему самостоятельно, однако придуманные ими рюкзаки быстро рвались, пояснила доцент кафедры дизайна, рисунка и живописи МИДиС Оксана Першина.

Пробный экземпляр разработанного на Урале рюкзака отправили на передовую в ноябре. Бойцы в целом остались довольны новинкой, указав на некоторые недостатки модели. Студенты пообещали внести соответствующие изменения. Сейчас они заняты оформлением патента на изобретение.

Ранее российские военнослужащие в зоне СВО получили новую военную форму. Один из солдат отметил, что новая экипировка повысит качество выполнения бойцами служебных обязанностей.

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      Алан Босиков
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