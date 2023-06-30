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05:00, 30 июня 2023Россия

Российские военные получили созданную специально для СВО форму

Минобороны РФ: российские военные начали получать комплекты новой формы, созданной для СВО

Видео: РИА Новости

Российские военные, участвующие в специальной военной операции (СВО) на Украине, начали получать всесезонные комплекты полевой формы нового образца. Кадры с раздачей одежды на передовых позициях показало Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

Начальник вещевой службы соединения Западного военного округа (ЗВО) с позывным «Энгельс» уточнил, что процесс будет завершен в течение нескольких дней. По его словам, личный состав группировки будет в полном объеме переодет в новую форму.

«Это повысит качество выполнения прямых обязанностей на линии боевого соприкосновения и приблизит нашу неотвратимую победу», — указал он.

Новые комплекты, которые состоят из куртки, брюк и боевой рубахи, а также ветро- и влагозащитного костюма, сшиты из современных комбинированных материалов. Они защищают уязвимые зоны тела, в частности суставы, и не дают бойцу замерзнуть или вспотеть. Кроме того, бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ получили новые ботинки, поверхность которых выполнена из нубука, в бока вшита сетка. Ботинки снабжены ортопедической стелькой, а за счет мембраны ноги в них не потеют.

Ранее стало известно, что Минобороны разработали новую форму для военнослужащих, участвующих в СВО.

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    Марина Совина
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