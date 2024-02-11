В России трое детей погибли в ДТП с участием товарного поезда и легковой машины

На Ставрополье трое детей погибли в ДТП с участием поезда и легковой машины

Трое детей погибли в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) с участием товарного железнодорожного состава и легкового автомобиля на перегоне между Светлоградом и поселком Благодарный в Ставропольском крае. Об этом в воскресенье, 11 февраля, сообщает в своем Telegram-канале РЕН ТВ.

По данным канала, который ссылается на собственный источник, в результате аварии пострадали еще два человека. Их доставили в медицинское учреждение.

Уточняется, что поезд снес автомобиль, который до этого выехал на железнодорожные пути. В настоящее время правоохранительные органы разбираются в произошедшем.

В апреле 2023 года сообщалось, что в Ярославской области два человека погибли при столкновении поезда и легкового автомобиля на железнодорожном переезде. По данным полиции, авария произошла в Некоузском районе близ деревни Пантелеево. Внутри автомобиля Lada, который пересекал железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, находились двое мужчин 51 года и 77 лет.