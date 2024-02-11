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01:13, 11 февраля 2024Мир

В США объяснили угрозы в адрес Карлсона из-за интервью с Путиным

Риттер: власти США угрожают Карлсону, потому что им нечего ответить на правду
Такер Карлсон

Такер Карлсон. Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Kremlin / Reuters

Власти США угрожают журналисту Такеру Карлсону, потому что им нечего противопоставить правде, которую он раскрыл в интервью с президентом России Владимиром Путиным. Такое мнение высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер, передает RT.

По его словам, они пытаются заставить Карлсона замолчать, поскольку боятся быть разоблаченными. Риттер подчеркнул, что нельзя ограничивать свободу слова, запрещая людям высказываться.

Он отметил, что для борьбы с «неправильными идеями» нужно позволить их озвучить, а затем, предоставив аргументы, опровергнуть. «Если вы не согласны с Такером — дайте ему высказаться! Дайте высказаться Путину! А потом разорвите их на куски, продемонстрируйте силу своих аргументов и докажите, что у вас есть идеи получше», — предложил Риттер.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что высокий интерес в США к интервью Путина Карлсону неоспорим.

Интервью вышло ночью 9 февраля на сайте журналиста и в его аккаунте в соцсети X (бывшая Twitter), набрав более 70 миллионов просмотров. Позднее разговор был опубликован на сайте Кремля.

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      Марина Совина
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