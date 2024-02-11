Белый дом оценил слова Трампа о НАТО и «нападении России»

Белый дом счел ужасающими слова Трампа об отказе помогать НАТО при нападении РФ

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс оценил слова бывшего президента США Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты не защитили бы союзников по НАТО, не выполняющих требования альянса по расходам на оборону, от предполагаемого нападения России. Об этом пишет Reuters.

По его словам, заявления экс-лидера страны являются ужасающими. Бейтс также отметил, что «поощрение вторжений» на территорию ближайших союзников Соединенных Штатов «ставит под угрозу национальную безопасность США, глобальную стабильность и экономику страны».

Как отмечает агентство, в субботу, 10 февраля, во время встречи со своими сторонниками Трамп вспомнил одну из встреч с лидерами НАТО. Как утверждал бывший глава Белого дома, у него состоялась беседа с одним из президентов «крупной страны», который спросил Трампа, защитят ли США страну в случае, если те «не заплатят». «Я сказал: "Вы не заплатили? Вы просрочили платеж?" Он сказал: "Да, допустим, это случится". Нет, я не стал бы вас защищать, более того, я бы поощрял их делать все, что они захотят», — заявил Трамп. При этом он не уточнил, с кем именно у него состоялся данный разговор.

Ранее Дональд Трамп усомнился в желании НАТО защищать США. «Ненавижу говорить это о НАТО, но если бы нам понадобилась их помощь, например, если бы нас атаковали, я не верю, что они бы пришли на помощь», — сказал он.