Япония захотела выделить дополнительные средства Украине

Япония хочет передать Украине более ста миллионов долларов на восстановление

Япония намерена выделить Украине более ста миллионов долларов. О дополнительных средствах для Киева сообщает ТАСС.

Речь идет о 15,8 миллиарда йен (около 106 миллионах долларов). Решение об их выделении может быть принято на двусторонней конференции по восстановлению Украины, которая пройдет 19 февраля.

Незадолго до этого местные СМИ сообщили, что власти Японии выработали семь приоритетных направлений сотрудничества. Предполагается взаимодействие Токио с Киевом в разминировании территории, улучшении гуманитарной ситуации в стране и других областях.

Ранее на Украине сообщили, что правительство страны рассчитывает на финансовую поддержку Японии в случае задержки такой помощи со стороны США.