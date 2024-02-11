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16:17, 11 февраля 2024Мир

Захарова прокомментировала реакцию Шольца на интервью Путина Карлсону

Захарова: Шольц ослушался приказа США не смотреть интервью Путина Карлсону
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Канцлер Германии Олаф Шольц «ослушался приказа США» не смотреть интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Таким образом официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова немецкого политика об интервью «Комсомольской правде».

«Шольц ослушался приказа США не смотреть интервью. Если он будет чаще нарушать инструкции Белого дома, возможно, выведет Германию из кризиса», — отметила дипломат.

Она также прокомментировала реакцию премьер-министра Великобритании Риши Сунака. По ее мнению, последние несколько глав правительств Британии являются «людьми безвольными».

Захарова оценила реакцию США на интервью Путина Карлсону. Она отметила, что интервью вызвало истерию в администрации президента США Джо Байдена и ведущих американских СМИ.

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      Максим Габриелян
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