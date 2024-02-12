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20:46, 12 февраля 2024Ценности

41-летняя Лобода станцевала в купальнике на камеру

Кадр: @lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода станцевала в откровенном наряде на камеру. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В размещенном ролике 41-летняя знаменитость предстала на фоне пальм в коричневом купальнике, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и трусов с высокой посадкой. На видео звезда исполняла танцевальные движения, демонстрируя подтянутую фигуру.

Лобода распустила светлые волосы, завитые в мелкие кудри, и отказалась от макияжа. Образ она дополнила солнцезащитными очками.

В январе Лобода скопировала наряд Рианны за 103 тысячи рублей и была обругана в сети. Исполнительница поделилась фотографией, на которой позировала в мини-платье красного цвета с аппликациями в виде цветов и вырезами в области живота.

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      Карина Черных
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