Байден отказался поддерживать отставку главы Пентагона
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби рассказал, что президент США Джо Байден отказывается поддерживать отставку главы Пентагона Ллойда Остина, у которого ранее обнаружили рак простаты, сообщает РИА Новости.
Отвечая на вопрос журналиста на брифинге, представитель американской администрации подчеркнул, что Байден совершенно не обеспокоен возможными проблемами министра обороны исполнять свои обязанности в связи с имеющимися проблемами со здоровьем.
Ранее стало известно, что главу Минобороны США, госпитализированного из-за проблем с мочевым пузырем, поместили в отделение интенсивной терапии Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида для поддерживающего лечения и тщательного наблюдения.