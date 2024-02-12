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21:50, 12 февраля 2024Мир

Байден отказался поддерживать отставку главы Пентагона

Байден не поддерживает отставку главы Пентагона из-за его проблем со здоровьем
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Samuel Corum / Globallookpress.com

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби рассказал, что президент США Джо Байден отказывается поддерживать отставку главы Пентагона Ллойда Остина, у которого ранее обнаружили рак простаты, сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос журналиста на брифинге, представитель американской администрации подчеркнул, что Байден совершенно не обеспокоен возможными проблемами министра обороны исполнять свои обязанности в связи с имеющимися проблемами со здоровьем.

Ранее стало известно, что главу Минобороны США, госпитализированного из-за проблем с мочевым пузырем, поместили в отделение интенсивной терапии Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида для поддерживающего лечения и тщательного наблюдения.

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      Марина Совина
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