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11:04, 12 февраля 2024Мир

Глава Пентагона вновь попал в больницу. В январе он тайно лечил рак, это привело к скандалу

Глава Пентагона Ллойд Остин помещен в отделение интенсивной терапии

Фото: Alexander Kubitza / Globallookpress.com

Министр обороны США Ллойд Остин, госпитализированный из-за проблем с мочевым пузырем, помещен в отделение интенсивной терапии Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида. Об этом говорится в заявлении врачей медцентра, опубликованном на сайте Пентагона.

Остина поместили в отделение интенсивной терапии из-за проблем с мочевым пузырем

Заявление о состоянии здоровья главы Минобороны США предоставили доктора Джон Мэддокс и Грегори Чеснат. Они сообщили, что днем в воскресенье, 11 февраля, служба безопасности Остина доставила его в медицинский центр Уолтера Рида из-за симптомов, указывающих на проблему с мочевым пузырем. Вечером того же дня после проведения анализов и обследований главу Пентагона поместили в отделение интенсивной терапии для поддерживающего лечения и тщательного наблюдения.

На данный момент неясно, как долго Остин будет оставаться в больнице. Ожидается, что текущая проблема с мочевым пузырем не повлияет на его ожидаемое полное выздоровление

медцентр Уолтера Рида

Мэддокс и Чеснат указали, что прогноз по его лечению рака остается превосходным, и пообещали предоставить обновленную информацию о состоянии здоровья министра как можно скорее.

Глава Пентагона передал свои полномочия после госпитализации

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заверил, что о госпитализации главы ведомства уведомлены заместитель министра обороны, председатель Объединенного комитета начальников штабов, а также Белый дом и Конгресс США.

Позже Минобороны сообщило, что Остин передал свои полномочия. «Приблизительно в 04:55 пополудни (00:55 мск воскресенья) министр Остин передал исполнение своих полномочий заместителю министра обороны Кэтлин Хикс», — сказано в заявлении.

В январе Остин тайно лечил рак

В начале декабря 2023 года у Остина обнаружили рак простаты. Ему удалили опухоль, после чего выписали. 1 января 2024-го состояние главы Пентагона ухудшилось, его вновь положили в больницу с тошнотой и сильной болью в брюшной полости, бедре и ноге. Тогда у министра обнаружили инфекцию мочевыводящих путей.

При этом Пентагон опубликовал официальное заявление о госпитализации Остина лишь 6 января. Тогда уточнялось, что у министра возникли осложнения после некоей медицинской процедуры. По информации издания Politico, Пентагон скрывал от Белого дома госпитализацию Остина в течение трех дней.

Фото: Jung Yeon-je / Reuters

Источники телеканала NBC сообщали, что глава оборонного ведомства провел четыре дня в отделении интенсивной терапии, а его обязанности в это время исполняла Хикс.

В свою очередь, Остин вскоре сообщил, что идет на поправку и рассчитывает поскорее вернуться. Глава Пентагона добавил, что мог бы лучше информировать общественность о своих проблемах со здоровьем.

23 января Остин впервые после госпитализации появился на публике, выступив по видеосвязи на заседании контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн». Издание Daily Mail писало, что министр заметно похудел и выглядел изнеможенным.

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Комитет по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США начал расследование обстоятельств госпитализации главы Пентагона, его инициировал глава комитета Майк Роджерс. Он потребовал от Остина предоставить сведения и документы, которые касаются его госпитализации, отданных им приказов, процесса передачи полномочий Хикс, переписку представителей Пентагона с Белым домом и администрацией Байдена в период с 1 по 9 января.

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