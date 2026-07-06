Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
20:06, 6 июля 2026Авто

В российском регионе запретили ездить на мотоциклах по ночам

В Белгородской области запретили ездить на мотоциклах и квадроциклах ночью
Виктория Клабукова

Фото: n_defender / Shutterstock / Fotodom

В Белгородской области ввели запрет против ночных байкеров. Соответствующее постановление, подписанное врио губернатора региона Александром Шуваевым, опубликовано на сайте областного правительства.

Новый закон ограничивает передвижение на мотоциклах, а также мопедах, мотороллерах, скутерах, квадроциклах, трициклах и питбайках с десяти часов вечера до шести часов утра. Запрет вступает в силу с понедельника, 6 июля. Как уточняется, ограничения введены по решению оперативного штаба региона на фоне действующего режима среднего уровня реагирования.

Аналогичный запрет уже был введен в Крыму, где езду на мотоциклах и другом двухколесном транспорте ограничили с десяти часов ночи до шести часов утра. Изначально запрет начинал действовать с восьми часов вечера, но требования смягчили. Вместе с тем советник главы региона Олег Крючков допустил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут маскировать под шум мотоциклов атаку дронов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Власти сообщили о крупнейшей атаке ВСУ на НПЗ в российском регионе

    Сандалии посетителя кафе описали в сети фразой «обувь для контрацепции»

    Уникальный след изгнанного 850 лет назад князя нашли в России

    Названа возможная причина участия Британии в ударах по Севастополю

    Продюсер подтвердил заявление Седоковой о насилии со стороны Тиммы

    Россиян предупредили об опасности жаркой погоды для здоровья

    Россиянам назвали самые рискованные виды уличной еды за границей

    Власти Италии отреагировали на выпад Трампа в адрес Мелони

    В российском регионе запретили ездить на мотоциклах по ночам

    Россиянин потерял миллион на ягодном проекте проститутки и пошел в полицию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok