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20:05, 6 июля 2026Наука и техника

В России представили скоростной дрон «Дельта-Т-М»

Скоростной дрон «Дельта-Т-М» впервые представили на выставке «Иннопром»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Скоростной дрон «Дельта-Т-М» с реактивным двигателем впервые представили на выставке «Иннопром-2026» в Екатеринбурге. Об этом сообщает «Российская газета».

Российский турбореактивный двигатель обеспечивает скорость до 400 километров в час. «Дельта-Т-М» запускают с катапульты, а посадку осуществляют при помощи парашюта. Дрон несет дневную камеру и высокочувствительный тепловизор, который обеспечивают работу в любое время суток.

Также аппарат получил «умное зрение». «Встроенный автомат сопровождения цели при обнаружении подозрительного объекта (например, автомобиля) автоматически фиксирует его и удерживает в кадре до прибытия службы безопасности, избавляя оператора от необходимости вручную наводить камеру», — говорится в публикации.

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