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08:36, 12 февраля 2024Мир

Пентагон прокомментировал очередную госпитализацию главы ведомства Остина

Пентагон: Остин помещен в отделение интенсивной терапии, сроков выписки нет

Фото: Leah Millis / Reuters

Министр обороны США Ллойд Остин, ранее госпитализированный из-за проблем с мочевым пузырем, помещен в отделение интенсивной терапии центра Уолтера Рида, на данный момент конкретных сроков выписки нет. Соответствующее сообщение со ссылкой на сотрудников военного медицинского центра опубликовано на сайте Пентагона.

«На данный момент неясно, как долго министр Остин будет оставаться в больнице. Ожидается, что текущая проблема с мочевым пузырем не повлияет на его ожидаемое полное выздоровление. Прогноз по его лечению рака остается превосходным», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что Остин был доставлен собственной службой безопасности в военно-медицинский центр в воскресенье, 11 февраля, около 14:00 «для осмотра на наличие симптомов, указывающих на возникшую проблему с мочевым пузырем». Отмечается, что он передал свои полномочия заместителю после госпитализации. О случившемся проинформирован Белый дом, Конгресс и глава комитета начальников штабов.

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      Виктория Кондратьева
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