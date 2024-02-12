Главу Пентагона снова госпитализировали

Ллойд Остин снова госпитализирован для осмотра из-за проблем с мочевым пузырем

Главу Пентагона Ллойда Остина снова госпитализировали для осмотра из-за проблем с мочевым пузырем. Об этом сообщает Министерство обороны США на своем сайте.

Остин был доставлен своей службой безопасности в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида в воскресенье, 11 февраля, около 14:00 «для осмотра на наличие симптомов, указывающих на возникшую проблему с мочевым пузырем».

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заверил, что об этом уведомлены заместитель министра обороны, председатель Объединенного комитета начальников штабов, а также Белый дом и Конгресса США. Заместитель Остина «готов взять на себя функции и обязанности министра обороны, если потребуется».

В конце декабря у 70-летнего Остина было выявлено онкозаболевание. Запоздалое сообщение о госпитализации 1 января вызвало однозначную реакцию и стало предметом критики оппонентов Байдена.

1 февраля глава Пентагона извинился перед коллегами и общественностью, заявив, что принимает ответственность за свой поступок. 14 февраля Остин должен явиться в Конгресс для дачи показаний.