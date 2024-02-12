Глава Пентагона передал свои полномочия после госпитализации

Глава Пентагона Остин передал свои полномочия заместителю после госпитализации

Глава Пентагона Ллойд Остин передал свои полномочия заместителю после госпитализации. Об этом говорится в сообщении военного ведомства, передает РИА Новости.

«Приблизительно в 4:55 по полудни (00:55 мск воскресенья) министр Остин передал исполнение своих полномочий заместителю министра обороны Кэтлин Хикс», — сказано в заявлении.

Ллойд Остин продолжает находиться в больнице для проверки в связи с симптомами, которые указывают на проблемы с мочевым пузырем. О случившемся проинформирован Белый дом, Конгресс и глава комитета начальников штаба.

Ранее сообщалось, что Остина снова госпитализировали. Глава Пентагона был доставлен своей службой безопасности в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида в воскресенье, 11 февраля, около 14:00 «для осмотра на наличие симптомов, указывающих на возникшую проблему с мочевым пузырем».

В конце прошлого года у 70-летнего Остина было выявлено онкозаболевание. Запоздалое сообщение о госпитализации 1 января стало предметом критики оппонентов президента США Джо Байдена.