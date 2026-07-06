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20:02, 6 июля 2026Силовые структуры

Россиянин потерял миллион на ягодном проекте проститутки и пошел в полицию

РЕН ТВ: Клиент проститутки потерял 1 млн рублей на ее стартапе и обратился в полицию
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Россиянин потерял миллион рублей на ягодном проекте проститутки и пошел в полицию. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

По данным канала, мужчина вызвал девушку для того, чтобы провести с ней вечер вместе. Когда она приехала, то предложила ему инвестировать в участок с земляникой. Она убедила, что это принесет ему крупную прибыль. Мужчина согласился и стал перечислять девушке деньги. Сначала он перевел 200 тысяч рублей, потом еще несколько раз по 40 тысяч. Затем еще 120 тысяч рублей он отправил поставщику посадочного материала.

В результате россиянин вложил в стартап около миллиона рублей. Получив деньги, девушка перестала выходить на связь. Потерпевший обратился в полицию.

Ранее сообщалось, что москвич пытался попасть к себе в квартиру, чтобы разобраться с проституткой.

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