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20:37, 12 февраля 2024Силовые структуры

Дорожный конфликт в Подмосковье закончился дракой со стрельбой

В Подольске дорожный конфликт закончился дракой со стрельбой
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: РЕН ТВ

В Подмосковье следователи выясняют обстоятельства массовой драки со стрельбой. О конфликте в понедельник, 12 февраля, сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, ЧП произошло в Подольске после того, как два водителя не поделили дорогу. Водитель такси решил, что иномарка намеренно подрезала его, и учинил скандал. Дело закончилось дракой. На помощь таксисту подоспели знакомые из находившегося неподалеку ночного клуба. В итоге водителя иномарки избили и ранили из травматического пистолета.

Ранее в этот день сообщалось, что в подмосковной Ивантеевке мужчина напал на участника специальной военной операции (СВО).

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      Владимир Седов
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