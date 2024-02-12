Дорожный конфликт в Подмосковье закончился дракой со стрельбой

В Подольске дорожный конфликт закончился дракой со стрельбой

В Подмосковье следователи выясняют обстоятельства массовой драки со стрельбой. О конфликте в понедельник, 12 февраля, сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, ЧП произошло в Подольске после того, как два водителя не поделили дорогу. Водитель такси решил, что иномарка намеренно подрезала его, и учинил скандал. Дело закончилось дракой. На помощь таксисту подоспели знакомые из находившегося неподалеку ночного клуба. В итоге водителя иномарки избили и ранили из травматического пистолета.

Ранее в этот день сообщалось, что в подмосковной Ивантеевке мужчина напал на участника специальной военной операции (СВО).

