Экс-продюсер Лободы назвала Анну Asti ходячей карикатурой

Продюсер Нателла Крапивина назвала Анну Asti «Лободой для бедных»

Украинский режиссер и бывший продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина раскритиковала артистку Анну Asti (настоящее имя — Анна Дзюба). Своим мнением она поделилась в видео, которое разместила на собственном YouTube-канале.

Медиаменеджер заявила, что благодаря их совместной с Лободой работе они сумели «задрать стандарты шоу-бизнеса до таких высот, которые сегодня никто не может преодолеть». Крапивина также подчеркнула, что многие исполнители стараются пародировать Лободу, и в качестве примера упомянула Анну Asti.

«Посмотрите на карикатуру Аню Asti. У меня это словосочетание сразу вызывает припадок. Человек просто взял все, что мы делали, вплоть до Димы Лорана — автора, который писал для Светланы. Дай Бог здоровья Анне Asti, я не против, просто она карикатура ходячая», — заявила медиаменеджер.

Крапивина также добавила, что называет Asti двумя разными вариантами — «Лобода для бедных» и «Лобода на минималках».

Ранее в лейбле Анны Asti отреагировали на новость о многомиллионной задолженности компании перед Федеральной налоговой службой (ФНС).