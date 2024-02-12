На Солнце обнаружили опасное скопление солнечных пятен

Spaceweather.com: обнаружена угроза мощнейших вспышек на Солнце

Астрофизики обнаружили скопление гигантских пятен на Солнце, которые могут представлять угрозу мощнейших солнечных вспышек. Об этом сообщается на портале Spaceweather.com.

Марсоход НАСА Perseverance впервые заметил обширную группу солнечных пятен AR3576 на прошлой неделе, сфотографировав ее с помощью камеры MASTCAM. Эти пятна простираются более чем на 150 тысяч километров и имеют четыре темных ядра, каждое из которых больше Земли. Их можно увидеть невооруженным глазом, используя очки для наблюдений за солнечным затмением.

Наблюдения показывают, что AR3576 обладают сложной магнитной структурой. В центральной области группы положительные и отрицательные магнитные полюса находятся настолько тесно, что существует опасность перезамыкания магнитных силовых линий, порождающих сильные солнечные вспышки. Согласно прогнозам NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), солнечные пятна могут стать причиной вспышек самого высокого класса X.

В настоящее время пятна AR3576 находятся на повернутой к Земле стороне Солнца и способствуют высокому риску геомагнитных бурь в случае, если возможные вспышки будут сопровождаться корональными выбросами массы.