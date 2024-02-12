В США появится новый нефтегазовый гигант

WSJ: американские Diamondback и Endeavour объединятся в нефтегазовый гигант

Крупные американские добытчики нефти и газа Diamondback Energy и Endeavour Energy Resources готовы объединится в новый нефтегазовый гигант, чья стоимость превысит 50 миллиардов долларов. Об этом со ссылкой на свои источники пишет The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, о слиянии производители могут объявить 12 февраля. Появившаяся компания станет одним из лидеров в Пермском бассейне (США), у нее будет почти такая же площадь разработок, как у конкурентов из ConocoPhillips, а добыча нефти превысит 400 тысяч баррелей в сутки.

Endeavour Energy Resources долгое время была лидером в Пермском бассейне по добыче, а Diamondback резко выросла за счет применения технологии гидроразрыва пласта. За десять лет она увеличила добычу нефти в 50 раз, до 260 тысяч баррелей в день.

Акционерам Diamondback достанется большая часть новой компании. На данный момент она на два миллиарда долларов дороже, чем партнер по слиянию, — 27 миллиардов против 25 миллиардов.

Ранее сообщалось, что резкий рост добычи нефти в США удивил аналитиков и теперь они ожидают, что в новых условиях ОПЕК+ частично утратит возможность влияния на нефтяной рынок. В частности, корпорация Chevron хочет добывать в Пермском бассейне миллион баррелей в сутки уже в 2025 году.