Китайские автоконцерны передумали вкладывать в Турцию из-за Европы

Ekonomim: Great Wall приостановила инвестиции в Турции из-за нестабильности

Один из крупнейших китайских автоконцернов Great Wall приостановил инвестиции в Турцию после того, как внимательно изучил обстановку в стране. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет турецкая газета Ekonomim.

По ее данным, на такое решение повлияли нестабильные правила и постоянно растущие затраты на рабочую силу. При этом другие производители, также раздумывавшие о вложениях (Chery, Skywell, MG), пока продолжают переговоры.

Китайцы ждут более привлекательных условий и гарантий, при этом конкуренцию Турции составляют европейские страны, где также рады будут приветствовать зарубежных автопроизводителей. В частности, свои предложения выдвигают Франция и Германия.

Как говорится в материале, турецкие автопроизводители испытывают большие трудности как раз из-за китайских брендов. Они проигрывают конкуренцию и видят выходом производство китайских автомобилей на своих предприятиях. Однако заявления чиновников о том, что переговоры идут положительно, пока не переходят в реальные действия.

Ранее сообщалось, что китайский автоконцерн FAW решил отказаться от сотрудничества с «АвтоВАЗом», который хотел собирать под своим брендом копию автомобилей Bestune T77. Причины такого решения не указываются, однако контракт был на таком уровне проработки, что российский производитель даже представил новую модель на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2023 году.