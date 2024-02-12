Крыша дома в российском городе обрушилась под тяжестью снега

В Копейске крыша жилого дома обрушилась под тяжестью снега

В Копейске Челябинской области крыша жилого дома рухнула из-за скопления снега. Об этом в понедельник, 12 февраля, на аппаратном совещании в мэрии сообщил вице-мэр по вопросам ЖКХ Игорь Фролов, его слова приводит URA.RU.

Инцидент произошел в поселке Бажово в доме 1958 года постройки, расположенном по адресу улица Пузанова, 22, — крыша над двумя его подъездами обрушилась под тяжестью снега. «Информация была передана управляющей компании "Копижилбыт". Представители компании приступили к работе. Кровля будет восстановлена», — поделился информацией Фролов. В свою очередь, глава Копейского городского округа Андрей Фалейчик призвал завершить работы по восстановлению крыши в кратчайшие сроки.

Днем ранее стало известно, что в школе села Донское Оренбургской области потолок спортзала обрушился под тяжестью снега.