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21:27, 12 февраля 2024Среда обитания

Крыша дома в российском городе обрушилась под тяжестью снега

В Копейске крыша жилого дома обрушилась под тяжестью снега

Фото: Павел Львов / РИА Новости

В Копейске Челябинской области крыша жилого дома рухнула из-за скопления снега. Об этом в понедельник, 12 февраля, на аппаратном совещании в мэрии сообщил вице-мэр по вопросам ЖКХ Игорь Фролов, его слова приводит URA.RU.

Инцидент произошел в поселке Бажово в доме 1958 года постройки, расположенном по адресу улица Пузанова, 22, — крыша над двумя его подъездами обрушилась под тяжестью снега. «Информация была передана управляющей компании "Копижилбыт". Представители компании приступили к работе. Кровля будет восстановлена», — поделился информацией Фролов. В свою очередь, глава Копейского городского округа Андрей Фалейчик призвал завершить работы по восстановлению крыши в кратчайшие сроки.

Днем ранее стало известно, что в школе села Донское Оренбургской области потолок спортзала обрушился под тяжестью снега.

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      Полина Кислицына
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