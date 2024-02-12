103-летняя женщина раскрыла секрет долголетия
Долгожительница из США раскрыла секрет, который помог ей прожить больше ста лет. Об этом сообщает KCRG-TV.
Верна Платнер из штата Аризона недавно отметила 103-й день рождения. По ее мнению, секрет долголетия заключается в умеренности. «Немного хорошего, немного плохого — вместе они отлично дополняют друг друга», — считает она.
Женщина родилась в 1921 году и всю жизнь провела в Аризоне. Она окончила университет, работала учительницей в начальной школе, вышла замуж и родила двоих детей. По ее собственному признанию, до недавнего времени она не придавала особого значения своему возрасту.
Ранее сообщалось, что в Великобритании жительница дома престарелых отметила 103-й день рождения и назвала простой секрет долголетия. До 96 лет пенсионерка самостоятельно водила машину, любила ходить по магазинам и пополнять свой гардероб новой одеждой.