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10:35, 12 февраля 2024Из жизни

103-летняя женщина раскрыла секрет долголетия

103-летняя Верна Платнер из США считает умеренность секретом долголетия

Фото: Jaime Maldonado / Unsplash

Долгожительница из США раскрыла секрет, который помог ей прожить больше ста лет. Об этом сообщает KCRG-TV.

Верна Платнер из штата Аризона недавно отметила 103-й день рождения. По ее мнению, секрет долголетия заключается в умеренности. «Немного хорошего, немного плохого — вместе они отлично дополняют друг друга», — считает она.

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Женщина родилась в 1921 году и всю жизнь провела в Аризоне. Она окончила университет, работала учительницей в начальной школе, вышла замуж и родила двоих детей. По ее собственному признанию, до недавнего времени она не придавала особого значения своему возрасту.

Ранее сообщалось, что в Великобритании жительница дома престарелых отметила 103-й день рождения и назвала простой секрет долголетия. До 96 лет пенсионерка самостоятельно водила машину, любила ходить по магазинам и пополнять свой гардероб новой одеждой.

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      Олег Парамонов
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