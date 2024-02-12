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17:41, 12 февраля 2024Среда обитания

Назван способ избавиться от бесхозных машин во дворе

Юрист Русяев: убрать бесхозное авто со двора поможет администрация

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Убрать бесхозный автомобиль, оставленный во дворе дома, поможет администрация города. Способ избавиться от мешающих машин назвал управляющий партнер компании «Илюмжинов, Русяев и партнеры» Илья Русяев, пишет Life.

Юрист советует подать в местную администрацию заявление с требованием убрать автомобиль. В заявлении необходимо указать местоположение, марку, модель, цвет и состояние машины. Администрация создаст комиссию для осмотра транспорта и выяснения данных о собственнике.

Если найти владельца не удастся, машину признают бесхозной и переместят на штрафстоянку. Если же хозяина найдут, ему вынесут предписание убрать авто в течение 14 дней. При неисполнении машину также эвакуируют. В случае если власти проигнорировали заявление, можно подать жалобу вышестоящим инстанциям или обратиться в суд с иском о признании автомобиля бесхозным.

Ранее Русяев рассказал, что избавиться от припаркованных во дворе дома машин можно с помощью запрещающих знаков.

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      Александра Качан
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