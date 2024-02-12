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10:02, 12 февраля 2024Бывший СССР

Обвиненную в шпионаже на Россию евродепутата вызвали на допрос в СГБ Латвии

LSM: Лидера партии «Русский союз Латвии» Жданок вызвали на допрос в СГБ

Фото: Sputnik / РИА Новости

Лидера партии «Русский союз Латвии», депутата Европейского парламента Татьяну Жданок вызвали на допрос в Службу государственной безопасности (СГБ) республики, ранее ее обвиняли в шпионаже в интересах России. Об этом рассказала сама Жданок, передает LSM.lv.

Евродепутат связала опоздание на созванную ей пресс-конференцию со следственными мероприятиями латвийских спецслужб. «Меня вызвали в десять утра к следователю СГБ [Сандису] Булсу. Он никак не хотел со мной расставаться», — заявила Жданок журналистам. Ее заставили подписать документ о неразглашении содержательной части допроса.

В издании добавили, что в СГБ побывал также соратник Жданок, сопредседатель «Русского союза» Мирослав Митрофанов.

29 января журналисты обвинили парламентария в контактах с Федеральной службой безопасности России. Позднее официальные органы Латвии опровергли преступность ее действий.

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      Глеб Палехов
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