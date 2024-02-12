Песков оценил вероятность визита Путина в Армению

Песков: для визита Путина в Армению нужны гарантии со стороны Еревана

Для визита президента России Владимира Путина в Армению нужно получить со стороны Еревана определенные гарантии. Так вероятность визита оценил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что присоединение Армении к статуту Международного уголовного суда (МУС) создало новую реальность, которая не может не иметь негативного влияния на отношения с Россией.

«Конечно, здесь очень важно получить определенные заверения от наших армянских партнеров», — сказал Песков, добавив, что этот вопрос предстоит решать в рамках двустороннего диалога.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ратификация Римского статута была нацелена на повышение уровня безопасности республики. Он также отметил, что Путин не нуждается в его советах в вопросе приезда в Армению.