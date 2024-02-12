Песков оценил вероятность визита Путина в Армению
Для визита президента России Владимира Путина в Армению нужно получить со стороны Еревана определенные гарантии. Так вероятность визита оценил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Представитель Кремля отметил, что присоединение Армении к статуту Международного уголовного суда (МУС) создало новую реальность, которая не может не иметь негативного влияния на отношения с Россией.
«Конечно, здесь очень важно получить определенные заверения от наших армянских партнеров», — сказал Песков, добавив, что этот вопрос предстоит решать в рамках двустороннего диалога.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ратификация Римского статута была нацелена на повышение уровня безопасности республики. Он также отметил, что Путин не нуждается в его советах в вопросе приезда в Армению.