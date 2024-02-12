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11:16, 12 февраля 2024Экономика

Стало известно о секретном закрытом клубе европейских банкиров

FT рассказал о непрозрачном и расточительном тайном клубе европейских банкиров

Фото: Michael Nagle / Bloomberg / Getty Images

Одно из самых статусных мероприятий Европы, на котором с 1950 года собираются наиболее влиятельные представители банковской сферы, остается закрытым для широкой публики, потому что его не освещают в СМИ. Издание Financial Times описало происходившее на последнем таком собрании, прошедшем в конце октября 2023 года в цюрихском отеле Dolder Grand.

Встречу организовал основанный в 1950 году Международный институт банковских исследований (Institut International d'Etudes Bancaires, IIEB). Тогда его создателями выступили главы Crédit Industriel et Commercial, Union Bank of Switzerland, Société Générale de Belgique и Amsterdamsche Bank. Попасть на нее за деньги, как в широко известный Давос, невозможно.

Одной из тем октябрьского саммита, в котором участвовали министр финансов Швейцарии Карин Келлер-Суттер и управляющий Центробанком страны Томас Йордан, стал крах одного из старейших швейцарских банков, Credit Suisse, и его слияние с UBS. При этом уже по традиции мероприятие было полностью непрозрачным, его программа осталась секретной и нигде не публиковалась, а гости все так же вели себя очень расточительно.

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Как отмечает издание, из встречи финансистов собрание фактически превратилось в элитный светский клуб, участники которого ездят на экскурсии по историческим достопримечательностям, живут в самых лучших отелях или королевских дворцах.

На собраниях нередко присутствуют президенты, премьер-министры и короли. Например, там бывали турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и президент Италии Серджо Маттарелла. Однажды, в 2013 году, финансисты собрались в Санкт-Петербурге. Тогда их гостем стал премьер-министр России Дмитрий Медведев, ныне замглавы Совета безопасности страны.

Такое превращение воспринимается в штыки некоторыми из участников. Например, в 2010 году в Стокгольме председатель правления шведского банка Handelsbanken Пер Боман покинул мероприятие в знак протеста, объяснив, что ранее целью встреч было сближение европейских банков, но теперь организация превратилась в нечто иное.

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      Платон Щукин
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