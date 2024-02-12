Телеведущая Ксения Собчак показала свою внешность в 21 год. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На одном из снимков знаменитость позировала в синих джинсах и удлиненном розовом лонгсливе с глубоким декольте и поясом, который был украшен искусственным цветком. В то же время образ дополняли сумка с оплетенным цепочкой ремнем, очки и массивное серебристое кольцо.

Кроме того, журналистка предстала на фото в ярко-зеленом облегающем платье с заниженной талией, леопардовом наряде с мехом, а также в атласном платье-комбинации длины мини с меховым болеро.

Пользователи сети оценили кадры в комментариях. «Московская Пэрис Хилтон [американская светская львица]», «Икона того времени», «Она задавала стиль», «Какой треш, ни одного образа достойного. Безвкусица как была, так и осталась», «Какие жуткие наряды», «Почему в 21 год вы выглядели старше, чем сейчас?» — заявили юзеры.

Ранее в феврале Ксения Собчак также показала архивное фото в откровенном наряде и на «лабутенах». Она предстала на размещенном снимке на фоне скамеек и деревьев в бежевом мини-платье без бретелей.