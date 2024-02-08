Собчак показала архивное фото в откровенном платье и на лабутенах

Телеведущая Ксения Собчак показала в своем Telegram-канале архивное фото в откровенном наряде и на «лабутенах».

42-летняя журналистка предстала на размещенном снимке на фоне скамеек и деревьев в бежевом мини-платье без бретелей. При этом наряд был украшен прозрачным шлейфом и перьями.

Кроме того, знаменитость примерила туфли французского бренда Christian Louboutin на высоких платформах и каблуках. Она позировала с распущенными локонами, макияжем с акцентом на глазах и блестящими серебристыми серьгами-подвесками.

Пользователи сети оценили внешний вид ведущей в комментариях. «Какая вы красивая! Всегда хочется видеть вас с такой длиной волос и с этим макияжем. До сих пор помню вас такую — кукла», «Когда была в активном поиске», «Какая красавица! Все-таки мода девяностых и нулевых отличалась качеством и красотой, женственностью, сексуальностью», «Это все фотошоп и фильтры. Как из этой красивой девушки получилась нынешняя Ксения? Ну вот как? Не верю!» — заявили юзеры.

Ранее внешность Собчак на новом фото оценили фразой «села на "Оземпик"». Она снялась в джинсах с прямыми широкими штанинами, украшенными массивной серебристой цепочкой, и заправленной в брюки черной футболке с белой окантовкой.