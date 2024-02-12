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13:21, 12 февраля 2024Интернет и СМИ

Собчак прокомментировала приговор своим бывшим сотрудниками

Собчак назвала приговор своему коммерческому директору Суханову несправедливым

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак назвала приговор бывшему коммерческому директору холдинга «Осторожно Media» Кириллу Суханову и журналистам Ариану Кузьмину (Романовскому) и Тамерлану Бигаеву несправедливостью. Об этом она написала в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

«Нет слов. Это не просто несправедливость. Это гораздо больше. Я выполнила все, все договоренности, чтобы было смягчение. Зачем вы ломаете жизнь людям?» — прокомментировала приговор Собчак.

Хамовнический суд Москвы вынес приговор Суханову, Романовскому и Бигаеву ранее в понедельник, 12 февраля. Суханов приговорили к 7,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Романовского и Бигаева осудили на 7 лет.

Журналисты обвинялись в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы корпорации «Ростех» Сергея Чемезова за удаление публикаций о нем в Telegram-канале «Тушите свет», сделанных в ноябре 2022 года. Тогда же сообщалось, что владелицей канала была Собчак. Позднее журналистка принесла извинения за действия коллег и добавила, что они сожалеют о совершенном.

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