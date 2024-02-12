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11:58, 12 февраля 2024Среда обитания

Расходы россиян на романтический ужин подсчитали

«2ГИС»: тюменцы могут позволить себе на свидании больше москвичей

Фото: Yianni Mathioudakis / Unsplash

Жители Тюмени могут позволить себе на свидании больше, чем москвичи. Сколько раз в месяц россияне могут посетить ресторан и не разориться, выяснили в геосервисе «2ГИС». Результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

При расчетах аналитики брали за основу средний чек за ужин на двоих и букет из семи алых роз.

По данным компании, тюменские мужчины могут позволить себе организовать 20 романтических ужинов в месяц. Москвичи, хоть и зарабатывают больше, но радовать любимую так часто не могут: ценник в столичных ресторанах не сравним с тюменскими. Жители Москвы могут ужинать в ресторане со «второй половинкой» 19 раз в месяц. Далее в рейтинге идет Санкт-Петербург: мужчины Северной столицы могут потратиться на ресторан не больше 17 раз в месяц.

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Сравнивая расходы россиян на свидание, дороже всего ужин при свечах обойдется москвичам — 6 693 рубля. Вслед за ними в рейтинге идут жители Владивостока — романтический сюрприз в городе нашенском стоит 5 832 рубля. Красноярские мужчины в среднем отдают 5 597 рублей за свидание в ресторане. Экономнее всего романтическая встреча пройдет в Ульяновске — горожане потратят менее 4 тысяч рублей. Расходы жителей Челябинска ограничатся 4 188 рублями, а Ижевска — 4 259 рублями.

Ранее эксперты назвали города России, где квартира обойдется так же или дешевле, чем целый дом. Например, в Казани ценник на 80-метровую квартиру тот же, что и на дом вдвое больше площадью.

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      Виктория Клабукова
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