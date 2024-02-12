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12:10, 12 февраля 2024Путешествия

У пассажира европейской авиакомпании во время полета хлынула кровь изо рта

Blick: у пассажира Lufthansa во время полета хлынула кровь изо рта и носа
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Unsplash

У пассажира европейской авиакомпании Lufthansa во время полета хлынула кровь изо рта и носа. Об этом сообщает швейцарская газета Blick.

Уточняется, что 63-летний немец летел из Бангкока в Мюнхен. По словам одной из свидетельниц инцидента, специалиста по сестринскому делу в университетской больнице в Швейцарии Карин Миссфелдер, мужчина выглядел плохо, еще когда садился в самолет. «У него был холодный пот, и он слишком часто дышал», — пояснила она.

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Опасаясь за здоровье попутчика, Миссфелдер обратилась к стюардессе с просьбой найти для него врача. После этого капитан воздушного судна по громкоговорителю спросил у пассажиров, есть ли на борту медицинский специалист.

Собеседница издания рассказала, что помочь больному немцу вызвался молодой поляк с плохим знанием английского, который проверил ему пульс и задал несколько вопросов о самочувствии. Через какое-то время пассажиру резко стало хуже, из его рта и носа хлынула кровь, которая забрызгала салон самолета.

«Это был абсолютный ужас. Все кричали», — поделился с журналистами другой очевидец произошедшего, добавив, что бортпроводники попытались реанимировать немца, однако спасти его не удалось.

Ранее сообщалось, что пассажиру европейской авиакомпании Air France пришлось провести весь полет в луже крови, которую забыли вытереть уборщики после инцидента на предыдущем рейсе. Мужчина признался, что он использовал целую пачку влажных салфеток, чтобы «избавиться от этого ужаса».

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      Марина Черняк
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