В России преподаватель заказал таблетки из Индии и попал в колонию

Преподаватель из Петербурга попал в колонию за заказ модафинила из Индии

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к четырем годам лишения свободы преподавателя одного из местных университетов Андрея Волотка, заказавшего из Индии таблетки с модафинилом (включен в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, которые подлежат контролю в России). Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчину признали виновным по части 3 статьи 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров») и части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконное приобретение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). В результате он попал в колонию строгого режима.

По данным суда, 9 марта 2023 года подсудимый приобрел на территории Индии шесть блистеров по десять таблеток, содержащих модафинил, а также 20 таблеток, содержащих его стереоизомер — армодафинил. Спустя месяц он получил международное отправление в отделении почтовой связи, где и был задержан. В зале суда мужчина пояснил, что с 2015 года принимал этот препарат по назначению врача из Германии из-за проблем со сном. После переезда в Россию он не смог найти лекарство в продаже и решил заказать его в другой стране.

Ранее в Москве арестовали двух женщин-наркокурьеров и ранее судимого мужчину, организовавших контрабанду одного килограмма кокаина из Венесуэлы.

