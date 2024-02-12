Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:00, 12 февраля 2024Силовые структуры

В России преподаватель заказал таблетки из Индии и попал в колонию

Преподаватель из Петербурга попал в колонию за заказ модафинила из Индии

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к четырем годам лишения свободы преподавателя одного из местных университетов Андрея Волотка, заказавшего из Индии таблетки с модафинилом (включен в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, которые подлежат контролю в России). Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчину признали виновным по части 3 статьи 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров») и части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконное приобретение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). В результате он попал в колонию строгого режима.

По данным суда, 9 марта 2023 года подсудимый приобрел на территории Индии шесть блистеров по десять таблеток, содержащих модафинил, а также 20 таблеток, содержащих его стереоизомер — армодафинил. Спустя месяц он получил международное отправление в отделении почтовой связи, где и был задержан. В зале суда мужчина пояснил, что с 2015 года принимал этот препарат по назначению врача из Германии из-за проблем со сном. После переезда в Россию он не смог найти лекарство в продаже и решил заказать его в другой стране.

Ранее в Москве арестовали двух женщин-наркокурьеров и ранее судимого мужчину, организовавших контрабанду одного килограмма кокаина из Венесуэлы.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      «Принял сторону тех, кто мне ближе по духу». Бывшие солдаты и офицеры ВСУ рассказали, почему стали воевать за Россию

      В WhatsApp появится новая функция

      Названа стоимость выступлений уехавшей из России Натальи Ветлицкой

      На Украине сотрудники военкомата избили убегавшего парня

      Назван возможный прототип новых машин «АвтоВАЗа»

      В России рассказали о расколе общества в Ираке по выводу войск США

      В России преподаватель заказал таблетки из Индии и попал в колонию

      Windows научилась подражать голосу владельца

      Бывшим украинским силовикам дали срок за похищения россиян ради выкупа

      Новоизбранный президент Финляндии резко высказался о России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше