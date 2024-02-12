Владимир Вдовиченков вступился за замешанного в скандалах Кологривого

Актер Вдовиченков заявил, что замешанный в скандалах Кологривый «всех троллит»

Российский актер Владимир Вдовиченков вступился за замешанного в скандалах коллегу Никиту Кологривого. Его слова приводит журнал WomanHit.

По словам Вдовиченкова, он давно знаком с Кологривым и считает его талантливым актером. «Он такой, что если его несет, ничем не остановишь. Никита действительно готов на все ради своей роли», — заявил он в ходе программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Актер также назвал коллегу «адекватным человеком», объяснив его поведение тем, что он «всех троллит». «И делает это правильно, чтобы никто не расслаблялся! Он адекватный человек и понимает все», — добавил Вдовиченков.

Ранее педагог Никиты Кологривого, экс-преподаватель Новосибирского государственного театрального института (НГТИ) и руководитель театральной студии «Игра» Владимир Зуев рассказал о характере замешанной в скандалах звезды. Зуев назвал Кологривого резким, но не переходящим границ.