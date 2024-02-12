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14:31, 12 февраля 2024Среда обитания

С глобальной проблемой решили бороться танцами

AP: участники карнавала в Рио-де-Жанейро выступили против нелегальных старателей

Фото: Odair Leal / Reuters

Участники карнавала в Рио-де-Жанейро выступили против нелегальных золотых старателей. Воспитанники школы самбы Salgueiro посвятили свое выступление перед 70 тысячами зрителей индейцам Амазонии, передает Associated Press (AP).

Танцоры нанесли боевую индейскую раскраску, а на коже для барабанов написали «Шахтеры — вон». Платформы были украшены идолами и скульптурами с изображением угнетенных аборигенов. Акцию в поддержку индейцев племен яномами участники парада назвали криком о помощи. «Я надеюсь, что мир, услышав наш призыв, окажет давление на власти Бразилии и разгонит горняков, которые уничтожают землю, загрязняют воду и истребляют рыбу», — заявил шаман Дави Копенава.

В Бразилии насчитывается порядка 30 тысяч индейцев яномами. Незаконная добыча золота приводит к вспышкам малярии и голоду в коренных общинах. В 2023 году, по данным бразильского Минздрава, в стране не стало более трех сотен индейцев.

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В январе 2023 года президент Луис Инасиу Лула да Силва, назвавший ситуацию с аборигенами геноцидом, объявил чрезвычайное положение в крупнейшей в стране резервации. В ходе кампании по борьбе с незаконными шахтами за год было уничтожено 33 самолета старателей-нелегалов, а также конфискованы баржи, топливо, оборудование и устройства Starlink. Воздушное пространство над резервацией закрыли. С начала операции территория, где идет незаконная добыча ископаемых, сократилась на 85 процентов. Однако, несмотря на эти успехи, горняки стали только прибывать, приспособившись работать по ночам и осваивая заброшенные шахты.

В мае американские экологи и индейцы подали в суд на Федеральное управление авиации США. По их мнению, ведомство пренебрегло экологическими нормами, когда выдало компании Илона Маска SpaceX разрешение на запуск ракеты с техасского космодрома.

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      Виктория Клабукова
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