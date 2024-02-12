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06:00, 12 февраля 2024Экономика

Россияне ответили на вопрос о хранении заначки втайне от партнера

«Сравни»: 67 процентов россиян хранят личные сбережения втайне от партнера

Фото: Антон Ваганов / Коммерсантъ

Эксперты финансового маркетплейса «Сравни» опросили 1,5 тысячи россиян старше 18 лет о том, необходимо ли, на их взгляд, иметь личные сбережения втайне от партнера. Большинство опрошенных — 67 процентов — ответили на вопрос положительно. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

При этом всего 18 процентов респондентов считают, что в отношениях должна быть полная финансовая прозрачность. 15 процентов признались, что относятся к «заначкам» от партнера нейтрально.

Выяснилось, что больше половины опрошенных (56 процентов) откладывают деньги, о которых не знает их партнер, на чрезвычайные случаи или непредвиденные расходы. 13 процентов респондентов рассказали, что сохраняют сбережения на подарки для партнера и семьи. Столько же (13 процентов) россиян тратят эти накопления без особой цели. Для 11 процентов респондентов сбережения нужны для личных нужд и хобби. Лишь 7 процентов ответили, что таким образом откладывают на пенсию.

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При этом 37 процентов опрошенных не планируют обсуждать личные сбережения в паре, 33 — в целом обсуждают с партнером распределение бюджета, но не по всем вопросам. 25 процентов россиян открыто говорят о личных сбережениях, а 5 — не обсуждают с партнером финансы, но планирую поговорить об этом.

Больше половины респондентов (61 процент) признались, что были бы рады узнать о наличии тайных сбережений партнера, так как считают такие «заначки» показателем практичности. 28 процентов постарались бы понять, почему партнер скрывает деньги, и хотели бы обсудить причины такого поведения. 8 процентов респондентов заявили, что верят в полную прозрачность в отношениях, поэтому их обидела бы тайна партнера. 3 процента — отметили, что попросили бы разделить тайные сбережения на двоих.

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Половина опрошенных (52 процента) считают, что наличие тайных сбережений не влияет на доверие в отношениях. 32 процента респондентов заявили, что не приветствуют секреты друг от друга, поэтому это может подорвать их доверие. Еще 16 процентов россиян считают, что наличие тайных сбережений у партнера может лишь укрепить доверие в паре, потому что это говорит о том, что партнер заботится о будущем.

Ранее правительство России одобрило проект нового единого налогового вычета по НДФЛ для долгосрочных сбережений. Его пределы составят 400 тысяч рублей в год.

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      Екатерина Смирная
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