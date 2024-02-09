В России одобрили новый налоговый вычет

Правительство России одобрило новый налоговый вычет на 400 тысяч рублей в год

Правительство России одобрило проект нового единого налогового вычета по НДФЛ для долгосрочных сбережений. Его пределы составят 400 тысяч рублей в год, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Предложенные ведомством поправки приводят положения Налогового кодекса в соответствие с законом о негосударственных пенсионных фондах и программе формирования долгосрочных сбережений (ПДС). Если поправки примут, налоговые вычеты будут уменьшать налогооблагаемые доходы, полученные с 1 января 2024 года, по договорам, заключенным начиная с 2024 года, пояснили в Минфине.

«Кроме того, предусмотрены дополнительные положения для упрощения процедуры предоставления налоговых вычетов на долгосрочные сбережения граждан», — пояснили в пресс-службе.

С начала 2024 года в России увеличили размер расходов, которые можно учесть при исчислении НДФЛ в рамках социального налогового вычета. При исчислении НДФЛ можно вернуть часть трат на обучение, фитнес и лечение. Совокупный размер учитываемых социальных налоговых вычетов вырастет с 120 до 150 тысяч рублей. Следовательно, в следующем году можно будет вернуть максимум 13 процентов от 150 тысяч в год, Речь идет о сумме в 19 500 рублей, уточнила юрист Елена Килинкарова.

Ранее в Госдуме предложили увеличить размер налоговых вычетов. Соответствующий законопроект предполагает увеличение вдвое размера стандартных вычетов за каждый месяц налогового периода, предоставляемых родителям и их супругам, а также усыновителям, на обеспечении которых находятся дети. Те же меры предлагается распространить и на приемных родителей, попечителей и опекунов.