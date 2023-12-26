Россиянам рассказали об изменениях по налоговым вычетам в 2024 году

Юрист Килинкарова: с 2024 года увеличится сумма вычета из налога

Со следующего года увеличивается размер расходов, которые можно учесть при исчислении НДФЛ в рамках социального налогового вычета. В интервью агентству «Прайм» юрист Елена Килинкарова рассказала, какую сумму и за что можно будет вернуть.

При исчислении НДФЛ можно вернуть часть расходов на обучение, фитнес и лечение, но в определенных пределах. С 2024 года совокупный размер учитываемых социальных налоговых вычетов вырастет со 120 до 150 тысяч рублей. Следовательно, в следующем году можно будет вернуть максимум 13 процентов от 150 тысяч в год, Речь идет о сумме в 19 500 рублей, уточнила юрист.

С нового года размер вычета на обучение детей и подопечных также повысится — с 50 до 110 тысяч рублей на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей (опекуна или попечителя). Таким образом, можно будет вернуть до 14 300 рублей, подчеркнула Едена Килинкарова.

Как предупредила юрист, порядок получения вычетов сохранится. То есть, через подачу налоговой декларации по НДФЛ в налоговую инспекцию по месту жительства по окончании года или через работодателя до конца года.

Ранее юрист Екатерина Горохова напомнила, что любой человек, являющийся налоговым резидентом России, имеет право получить налоговый вычет.

При этом главное условие в том, что гражданин должен платить НДФЛ в размере 13 или 15 процентов. Поэтому неработающие россияне на вычет претендовать не могут, объяснила эксперт.

Горохова также напомнила, что налоговые вычеты в России бывают стандартными, имущественными, социальными, инвестиционными и профессиональными. Каждый предполагает свою максимальную сумму и условия получения.

В ноябре глава ФНС Даниил Егоров рассказал о работе ведомства над упрощенным порядком вычета за спорт, лечение и обучение. Он уточнил, что предоставление гражданам социальных вычетов в упрощенном порядке начнется с 2025 года.