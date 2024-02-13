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13:07, 13 февраля 2024Россия

Анонсировано совещание Путина с Совбезом

Песков: Путин 13 февраля проведет совещание с членами Совета Безопасности

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин во вторник, 13 февраля, проведет совещание с членами Совета Безопасности. Мероприятие анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«В середине дня он имеет в виду провести совещание с постоянными членами Совбеза», — сказал пресс-секретарь президента, уточнив, что Путин сегодня работает в Ново-Огареве.

Песков не уточнил тему грядущей встречи главы государства с постоянными членами Совбеза. Он добавил, что остальные мероприятия у президента 13 февраля будут непубличными.

На прошлой неделе, 9 февраля, Путин обсудил с членами Совета Безопасности проблему паводков и природных пожаров в России. С докладом на совещании выступил глава МЧС Александр Куренков.

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      Анастасия Шейкина
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