Bloomberg: Байден создаст рабочую группу по секретным документам после скандала

Президент США Джо Байден создаст группу по работе с секретными документами после расследования спецпрокурора о ненадлежащем хранении материалов. Об этом пишет Bloomberg.

Рабочая группа по перемещению президентских архивов оценит текущие правила взаимодействия с секретными документами и предложит рекомендации по улучшению до конца срока Байдена. В состав группы войдут представители Белого дома, Совета национальной безопасности США, а также разведки и Архивного управления.

Решение о создании рабочей группы принято на фоне отчета спецпрокурора о ненадлежащем хранении секретных материалов американским лидером. «Теперь президент Байден предпринимает действия, чтобы лучше предотвращать случайный вывоз секретных документов из государственных учреждений», — заявил спецпомощник президента Ян Сэмс.

8 февраля специальный прокурор Роберт Хер представил доклад по делу о ненадлежащем хранении секретных документов, из-за которого Байдену могло грозить уголовное наказание. В отчете утверждается, что действующий президент США мог хранить документы ненадлежащим образом из-за проблем с памятью.