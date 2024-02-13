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09:47, 13 февраля 2024Мир

Байден создаст рабочую группу по секретным документам после скандала

Bloomberg: Байден создаст рабочую группу по секретным документам после скандала

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден создаст группу по работе с секретными документами после расследования спецпрокурора о ненадлежащем хранении материалов. Об этом пишет Bloomberg.

Рабочая группа по перемещению президентских архивов оценит текущие правила взаимодействия с секретными документами и предложит рекомендации по улучшению до конца срока Байдена. В состав группы войдут представители Белого дома, Совета национальной безопасности США, а также разведки и Архивного управления.

Решение о создании рабочей группы принято на фоне отчета спецпрокурора о ненадлежащем хранении секретных материалов американским лидером. «Теперь президент Байден предпринимает действия, чтобы лучше предотвращать случайный вывоз секретных документов из государственных учреждений», — заявил спецпомощник президента Ян Сэмс.

8 февраля специальный прокурор Роберт Хер представил доклад по делу о ненадлежащем хранении секретных документов, из-за которого Байдену могло грозить уголовное наказание. В отчете утверждается, что действующий президент США мог хранить документы ненадлежащим образом из-за проблем с памятью.

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      Юрий Леонов
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