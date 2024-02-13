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00:30, 13 февраля 2024Наука и техника

В США оценили уход китайских производителей чипов из-под санкций

CNBC: в Китае наладили выпуск современных чипов, но столкнулись с проблемами

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Китайские производители полупроводникового оборудования нашли способ выпускать чипы, несмотря на санкции США. Об этом сообщает телеканал CNBC.

По словам специалистов, крупнейший китайский производитель чипов SMIC начал производить передовые процессоры, игнорируя санкционные ограничения. Корпорация освоила 7-нанометровый техпроцесс, а в начале февраля подготовилась к выпуску 5-нанометровых чипов.

Опрошенные телеканалом эксперты оценили уход местных производителей из-под санкций США. Они отметили успех SMIC и других компаний, но отметили, что те столкнулись с новыми проблемами. Чтобы наладить производство, компаниям пришлось использовать старые технологии. Они позволяют создавать чипы нового типа, однако их себестоимость оказывается высокой, также велик процент брака.

По словам представителя Albright Stonebridge Пола Триоло, SMIC, вероятно, пользуется поддержкой Huawei — своего основного клиента — и правительства Китая. Однако санкционные ограничения не позволяют наладить крупное производство.

«SMIC может решить текущие проблемы с доходностью, инвестируя больше денег. Эти инвестиции могут даже поступить от правительств, поскольку это стало вопросом национального престижа», — оценил перспективы компании специалист Института Такшашила Пранай Котастане.

В конце января китайская корпорация Huawei анонсировала выход операционной системы HarmonyOS NEXT. По словам представителей, компании новая ОС полностью независима от Android и других систем.

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      Андрей Ставицкий
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