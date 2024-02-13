Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:43, 13 февраля 2024Россия

Число отравившихся в бургерной в российском регионе возросло до 60

«112»: число отравившихся в бургерной в Приморье возросло до 60 человек

Кадр: Telegram-канал 112

Число отравившихся в бургерной в Приморском крае возросло до 60 человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По предварительной версии, жители российского региона могли почувствовать недомогание из-за купленных наггетсов. Удалось установить, что в кафе использовали продукты, качество которых не было подтверждено.

Сейчас заведение закрыли, следователи возбудили уголовное дело. Представители приморского управления Роспотребнадзора нашли в наггетсах и соусах собственного производства «М-Бургер» сальмонеллу. Где брали продукты для их изготовления — неизвестно, поставщики в системе не были зарегистрированы.

Кроме того, санитарные врачи выявили еще ряд нарушений, а именно отсутствие сертификатов соответствия, нарушение технологии приготовления.

О массовом отравлении в приморском кафе стало известно 11 февраля. Тогда в регионе на плохое самочувствие пожаловался 31 человек, их госпитализировали. Пострадавшие отравились едой в период с 5 по 10 февраля, тяжелых случаев отравления нет.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Жительница Мариуполя умерла после приема западных препаратов. Больница испытывала новые лекарства на пациентах

      Панарин спровоцировал массовую драку в матче НХЛ

      Байден создаст рабочую группу по секретным документам после скандала

      Российского военного отправили в колонию на пять лет за уклонение от службы

      В командование ВСУ вошел полковник, сделавший «первый выстрел» в Донбассе. В 2014-м он нарушил приказ не открывать огонь

      Россияне назвали лучшие города для пенсии

      Число отравившихся в бургерной в российском регионе возросло до 60

      Виктория Боня посмеялась над своей фигурой на новом фото без ретуши

      Попавшим в трудную ситуацию россиянам с кредитом дали совет

      Россиянина осудили за участие в украинском легионе «Свобода России»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше