Число отравившихся в бургерной в российском регионе возросло до 60

«112»: число отравившихся в бургерной в Приморье возросло до 60 человек

Число отравившихся в бургерной в Приморском крае возросло до 60 человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По предварительной версии, жители российского региона могли почувствовать недомогание из-за купленных наггетсов. Удалось установить, что в кафе использовали продукты, качество которых не было подтверждено.

Сейчас заведение закрыли, следователи возбудили уголовное дело. Представители приморского управления Роспотребнадзора нашли в наггетсах и соусах собственного производства «М-Бургер» сальмонеллу. Где брали продукты для их изготовления — неизвестно, поставщики в системе не были зарегистрированы.

Кроме того, санитарные врачи выявили еще ряд нарушений, а именно отсутствие сертификатов соответствия, нарушение технологии приготовления.

О массовом отравлении в приморском кафе стало известно 11 февраля. Тогда в регионе на плохое самочувствие пожаловался 31 человек, их госпитализировали. Пострадавшие отравились едой в период с 5 по 10 февраля, тяжелых случаев отравления нет.