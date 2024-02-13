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08:57, 13 февраля 2024Культура

Газманов объяснил отмену двух своих концертов

Два концерта Олега Газманова отменили из-за отсутствия договора
Олег Газманов

Олег Газманов. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Народный артист России, певец Олег Газманов прокомментировал отмену своих концертов в Зеленограде и Красногорске. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Газманов объяснил отмену двух своих концертов отсутствием нужных документов — в частности, заключенного с ним договора о проведении выступлений.

«Уверен, что мы позже проведем эти концерты. Надеюсь на понимание и поддержку моих любимых поклонников», — отметил он.

Концерты певца были запланированы на 10 февраля в Зеленограде и 11 февраля в Красногорске.

Ранее сообщалось, что в Перми приостановили продажу билетов на концерт российской певицы Лолиты Милявской. Выступление запланировано на 19 марта.

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      Марина Совина
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