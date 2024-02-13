Джулия Фокс появилась на публике в оголяющем тело наряде

Американская модель и актриса Джулия Фокс вышла в свет в оголяющем тело наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

34-летняя знаменитость предстала перед публикой в белом платье, оформленном глубоким декольте и длинным шлейфом. При этом для своего образа звезда примерила широкополый головной убор, изготовленный из шелковой ткани, и остроносые туфли, поверх которых были надеты носки. Кроме того, на размещенных кадрах видно, что она решила отказаться от бюстгальтера.

Известно, что Фокс продемонстрировала данный наряд на показе американского дизайнера Вилли Чаваррии, который прошел в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

В январе Джулия Фокс появилась на публике в откровенном свадебном наряде с вырезом в районе трусов. Тогда манекенщица посетила аукцион Sotheby's под названием «Видения Америки» в Нью-Йорке. Для мероприятия она выбрала белое макси-платье фасона «рыбий хвост», которое обнажало часть ее туловища и бедер.