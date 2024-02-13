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15:05, 13 февраля 2024Бывший СССР

Эксперт объяснил обострение на границе Армении и Азербайджана

Кошкин: обострение между Арменией и Азербайджаном выгодно третьим странам

Фото: David Ghahramanyan / Reuters

Напряженность между Арменией и Азербайджаном выгодна третьим странам и создается, чтобы навредить России. Так обострение на границе между государствами объяснил военный эксперт Андрей Кошкин, передает телеканал «360».

«Последствия тяжелых боев так быстро не уходят. Более того, там идет важный процесс демаркации и демилитаризации границы. Он всегда вызывает претензии одной стороны к другой и наоборот», — сказал эксперт.

По его словам, очередное напряжение в отношениях двух стран вряд ли приведет к чему-то серьезному, но его «надо снимать», и Россия делает все, чтобы не допустить обострения.

«Думаю, приход других государств, заинтересованных в том, чтобы обострить ситуацию и додавить Россию с Северного Кавказа, является в значительной степени причиной обострения ситуации», — заключил Кошкин.

13 февраля Министерство обороны Армении сообщило об обстреле военных в районе населенного пункта Неркин Ханд в Сюникской области. Азербайджан назвал свои действия «операцией возмездия» и объяснил провокацией со стороны Еревана.

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