Глава евродипломатии прокомментировал обстрел границы Армении

Боррель назвал обстрел границы Армении непропорциональным ответом Баку

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель прокомментировал обстрел боевого поста Вооруженных сил Армении в районе населенного пункта Неркин Ханда в ходе встречи с министром иностранных дел республики Араратом Мирзояном. Евродипломат назвал действия Пограничной службы Азербайджана «непропорциональным ответом», передают РИА Новости

«Мы обсудили процесс нормализации отношений Армении и Азербайджана, в том числе, к сожалению, и недавний инцидент на границах. Обстрел азербайджанских солдат со стороны Армении вызывает сожаление, но ответ Азербайджана представляется непропорциональными, так как было проигнорировано заявление Минобороны Армении», — заявил глава евродипломатии.

Он добавил, что инцидент доказывает необходимость развести вооруженных силы Баку и Еревана пространственно.

13 февраля Баку обстрелял пост Вооруженных сил Армении в районе населенного пункта Неркин Ханда Сюникской области. Этот шаг назвали «операцией возмездия». Атаке предшествовал обстрел азербайджанских военнослужащих со стороны Армении.