Главный врач сборной России по биатлону умер в возрасте 48 лет
Главный врач сборной России по биатлону Лагуточкин умер в возрасте 48 лет
Главный врач сборной России по биатлону Алексей Лагуточкин скоропостижно скончался в возрасте 48 лет. Об этом сообщается на сайте Союза биатлонистов России (СБР).
Причины смерти не уточняются. «Союз биатлонистов России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Алексея Сергеевича. Мы скорбим вместе с вами», — говорится в заявлении.
Нынешний сезон стал для Лагуточкина 22-м в составе сборной России. Врач окончил Омскую государственную медицинскую академию.
Россияне и белорусы не участвуют в международных соревнованиях по решению Международного союза биатлонистов (IBU). Распоряжение вступило в силу в марте 2022-го и будет действовать до дальнейшего уведомления.