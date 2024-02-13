Главный врач сборной России по биатлону умер в возрасте 48 лет

Главный врач сборной России по биатлону Лагуточкин умер в возрасте 48 лет

Главный врач сборной России по биатлону Алексей Лагуточкин скоропостижно скончался в возрасте 48 лет. Об этом сообщается на сайте Союза биатлонистов России (СБР).

Причины смерти не уточняются. «Союз биатлонистов России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Алексея Сергеевича. Мы скорбим вместе с вами», — говорится в заявлении.

Нынешний сезон стал для Лагуточкина 22-м в составе сборной России. Врач окончил Омскую государственную медицинскую академию.

Россияне и белорусы не участвуют в международных соревнованиях по решению Международного союза биатлонистов (IBU). Распоряжение вступило в силу в марте 2022-го и будет действовать до дальнейшего уведомления.

