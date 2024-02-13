Известный продюсер допустил завершение карьеры Лолиты из-за «голой вечеринки»

Продюсер Рудченко: Лолита может завершить карьеру из-за «голой вечеринки»

Известный российский продюсер Павел Рудченко допустил завершение карьеры певицы Лолиты Милявской из-за ее участия в «голой вечеринке» ведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой. Своим мнением он поделился в разговоре с NEWS.ru.

По мнению медиаменеджера, артистка не признает ничего зазорного в своем поведении. Рудченко напомнил, что на выступлении Лолита заявляла, что ее надо принимать такой, какая она есть.

«Извиняться ей не за что, как это сделали другие, признав, поняв и поменяв свою точку зрения. На мой взгляд, здесь будет тяжелая история. Мне кажется, она, может, пойдет на принцип. Я имею в виду, Лолита может даже быть готова к тому, чтобы распрощаться со своей карьерой или приостановить ее до определенного времени», — отметил собеседник издания.

Ранее стало известно, что юбилейный тур Милявской по России полностью отменят. Отмечалось, что подобных мер добивались общественные деятели после появления Лолиты на «голой вечеринке».